Lille En ligne Lille Comprendre ses factures d’énergie En ligne Lille Catégorie d’évènement: Lille

Comprendre ses factures d’énergie En ligne, 29 juin 2021-29 juin 2021, Lille. Comprendre ses factures d’énergie

En ligne, le mardi 29 juin à 14:00

Comprendre ma facture et réduire mes consommations d’énergie ———————————————————— Il n’est pas toujours évident de comprendre ce qui se cache derrière ses factures d’énergie : consommations, tarification, abonnement, évolutions dues à l’ouverture du marché de l’énergie… Découvrez ce qui se cache derrière vos factures d’énergie et les astuces pour réduire votre consommation. ### → Mardi 29 juin 2021 de 14h à 16h Cette animation se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXuNBBOLg9nG95LMCPznP6JwWxwFRhj7nBT0Cc3ch_3Y_IFQ/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXuNBBOLg9nG95LMCPznP6JwWxwFRhj7nBT0Cc3ch_3Y_IFQ/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Découvrez ce qui se cache derrière vos factures d’énergie et les astuces pour réduire votre consommation. En ligne Lille Lille Lille-Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T14:00:00 2021-06-29T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lille Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille