Comprendre & lutter contre les discriminations dans le sport webinaire Paris

Paris

Comprendre & lutter contre les discriminations dans le sport webinaire, 21 octobre 2021, Paris.

de 19h30 à 21h

gratuit

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations, la LICRA organise un Webinaire sur les discriminations dans le sport. Qu’est ce qu’une discrimination ? Comment se manifeste-elle dans le sport ? Avec quels outils pouvons-nous lutter contre ? Et comment ? Autant de questions abordées dans ce webinaire. La LICRA organise un Webinaire sur le thème de « Comprendre et lutter contre les discriminations dans le sport ». Cet évènement réunira plusieurs acteurs du monde sportif tels que la Fédération Française de Football, la Ligue de Football Professionnel, le ministère des Sports, la Ligue de Football Amateur, Mahyar MONSHIPOUR boxeur professionnel et bien d’autres. Ce webinaire sera un moyen d’apporter d’une part des éléments sur les outils et méthodes utilisés et/ou développés pour prévenir et lutter contre les discriminations dans le sport. L’objectif premier est d’avoir un aperçu de la diversité des méthodes et outils utilisés. D’autre part, la pratique sportive est un élément à part entière de promotion et de lutte contre les discriminations. Le deuxième objectif est donc de partager des évènements sportifs organisés dans le but de promouvoir l’antiracisme. Programme 19h30 : Introduction de la LICRA 19h40 : Partie 1 : Les outils et méthodes de lutte contre les discriminations dans le sport 20h10 : Partie 2 : Le sport au service de la lutte contre les discriminations 20h50 : Conclusion Événements -> Salon webinaire En ligne – Le lien de connexion sera envoyé aux personnes inscrites Paris 75000 Contact :Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme 06 12 93 86 31 akoulidiati@licra.org http://licra.org https://www.facebook.com/licra.org https://twitter.com/_licra_0612938631 akoulidiati@licra.org Événements -> Salon

