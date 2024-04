Comprendre l’Europe et les enjeux futurs Smartflats – new Yorker Luxembourg, lundi 22 avril 2024.

Comprendre l’Europe et les enjeux futurs dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Smartflats – new Yorker 380

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T07:00:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T18:00:00+02:00

Dans le cadre d’un parcours Citoyens, nous te proposons de comprendre la société dans lesquels tu vis aujourd’hui et les enjeux futurs.

Étant donné que les prochaines élections européennes ont lieu en juin 2024, on te propose de partir 5 jours / 4 nuits au Luxembourg.

Au programme :

Comprendre l’histoire de l’Europe et son fonctionnement : visite de la Cours des comptes du Parlement Européen, et de la maison de l’Europe

Comprendre les enjeux des prochaines élections et de l’importance de l’Europe dans le monde d’aujourd’hui

Comprendre la guerre en Ukraine contre la Russie , et des enjeux de la politique européenne dans cet évènement tout lien avec l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

Visiter un pays fondateur de l’Union Europpéen

Départ : 8h le premier jour

Retour : 17h le dernier jour

Transport en bus

Et en transport en commun sur place

Smartflats – new Yorker 86 Dernier Sol Luxembourg 2543 Bonnevoie Canton Luxembourg 06 32 10 57 75

