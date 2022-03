Comprendre les troubles du cerveau en développement pour mieux y remédier Marseille 9e Arrondissement, 14 mars 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Comprendre les troubles du cerveau en développement pour mieux y remédier L’Hexagone bibliothèque Universitaire de la Faculté des Sciences de Luminy 163 avenue de Luminy Marseille 9e Arrondissement

2022-03-14 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-14 L’Hexagone bibliothèque Universitaire de la Faculté des Sciences de Luminy 163 avenue de Luminy

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Les troubles du neurodéveloppement se caractérisent par une perturbation du développement cognitif et/ou émotionnel de l’enfant qui entraîne un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif au niveau scolaire, social et familial.



Ces désordres sont multiples, regroupant les troubles du spectre autistique, le retard mental, les troubles de l’attention mais aussi les troubles d’acquisition du langage ou de la coordination. De nombreuses recherches chez l’homme et l’animal ont mis en évidence des causes et facteurs de risques communs, d’origine génétique ou environnementale.



Ces travaux contribuent également à chercher de nouvelles pistes de prévention ou de remédiation précoce de ces troubles.

Causerie avec Jacques-Olivier Coq, chargé de recherche au CNRS, Institut des Sciences du Mouvement, UMR7287 CNRS/Aix-Marseille Université.

cerveaupointcomm@gmail.com

