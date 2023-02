Comprendre les systèmes de retraites – Conférence de B. Friot Espace Animation Les Houches Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

2023-03-11 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-11 20:00:00 20:00:00

Haute-Savoie Les Houches Nous recevrons Bernard Friot, sociologue et économiste, spécialiste de la question des retraites à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage intitulé Prenons le pouvoir sur nos retraites (La Dispute, 2023). contact@lapetiteuniversite.net +33 6 72 22 33 15 http://lapetiteuniversite.net/ Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

