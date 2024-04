Comprendre le(s) patrimoine(s) de Loire-Atlantique – RDV#23 Loire-Atlantique Développement Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 18:30 – 20:00

Gratuit : oui entrée libre Tout public

Une fois par trimestre, une thématique en lien avec l’habitat et le cadre de vie est proposée et chaque rendez-vous est l’occasion de comprendre, d’exposer, de réfléchir et de débattre grâce à l’intervention de professionnels de l’architecture et du paysage. Comment concilier projet individuel et bien commun ? Ce premier rendez-vous socle permettra de comprendre le(s) sens du mot « patrimoine », et de définir ce qu’il signifie pour la Loire-Atlantique. Partie intégrante de notre cadre de vie quotidien, il est aujourd’hui menacé du fait d’injonctions visant à le transformer et à l’adapter aux modes de vie d’aujourd’hui et de demain. Comment prendre conscience du potentiel qu’offre ce patrimoine, qu’il soit communal ou privé, remarquable ou modeste, bâti ou végétal, afin de l’intégrer comme préalable à tout projet architectural et paysager ? Intervenants : Jean-Louis Violeau, sociologue ; Élise Boucher, chargée de mission en architecture, CAUE de Loire-Atlantique ; Augustin Legrand, architecte, Agence AAL

Loire-Atlantique Développement Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 20 20 44 https://loireatlantique-developpement.fr/ 0240202044 https://www.caue44.com/