Comprendre les messages de notre corps Holom, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Holom, le samedi 18 septembre à 09:30

**La Méthode Energétique Globale du Corps est une technique qui utilise le langage du corps pour aider la personne à s’interroger, à comprendre, à se remettre en question et à se libérer des schémas négatifs.** Elle est efficace pour soulager les problématiques répétitives dans la vie de tous les jours ou les chocs affectifs et coups de la vie. Elle permet d’aborder et de libérer des blocages inconscients liés à notre passé ou notre héritage familial. La technique est non-verbale, elle passe par l’observation du corps, l’écoute fine d’un mouvement de réflexe musculaire. Votre corps va parler pour vous. Quelle que soit l’origine dans le temps de nos blocages, qu’ils appartiennent ou non à notre vécu, ils signalent que des émotions ont été refoulées, n’ont pas pu se vivre, qu’une information est restée non dite. Le praticien est à l’écoute du réflexe en tenant légèrement vos poignets, observe les mouvements, l’attitude du corps et en décode les messages. **Le corps peut raconter notre parcours émotionnel de manière précise**. [Cette méthode qui a plus de 25 ans a été créée par Iyane Sidibé](https://www.facebook.com/centremegc/), s’inspire notamment de la kinésiologie et de la médecine traditionnelle chinoise et continue de faire l’objet de recherches et de perfectionnements. [**Laurent Benaiche**](https://www.holom.fr/praticiens/148-praticien-en-megc-bordeaux-laurent-benaiche) est issu du milieu médical, et exerce toujours comme aide-soignant à temps partiel dans une association pour handicapés vieillissants et autistes. Passé par la pratique de la réflexologie, il a fait partie des premiers initiés à la MEGC par son fondateur et a suivi tout le cursus de formation au titre de praticien professionnel. **Laurent exerce une fois par mois à Bordeaux en consultations individuelles, et propose cet atelier en réponse au besoin d’approfondissement des personnes qui l’ont rencontré : Comment ça marche ? Est ce que je peux décoder moi-même les messages de mon corps ? Du corps des autres** ? Cet atelier propose de la pratique, afin de soulager vos émotions et vos maux, et surtout de la transmission : en apprenant à mieux regarder l’autre, à décoder le corps, vous apprendrez à mieux vous regarder et vous décoder par la suite… Pour réserver : Laurent Benaiche 06 15 65 63 14 [[benaiche.laurent@yahoo.fr](mailto:benaiche.laurent@yahoo.fr)](mailto:benaiche.laurent@yahoo.fr)

Sur inscription, 120€

Mieux regarder l’autre pour se regarder et se comprendre par la suite

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:00:00