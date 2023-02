Comprendre les marées Quai Charles de Gaulle Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff

Comprendre les marées Quai Charles de Gaulle, 25 avril 2023, Roscoff . Comprendre les marées Centre nautique Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistere Quai Charles de Gaulle Centre nautique

2023-04-25 – 2023-04-25

Quai Charles de Gaulle Centre nautique

Roscoff

Finistere Venez avec vos questions autour de ce fascinant phénomène ! Pourquoi les horaires de la marée ne sont pas les même à Roscoff et à St Malo ? Est-elle haute chez les Anglais quand elle est basse chez nous ? Mais ou va cette eau ? D’où sort le coefficient de Marées ?

Une présentation menée par un spécialiste de la marée et un jeu de questions-réponses, font de cette animation l’unique lieu de Bretagne où quelqu’un vous raconte la marée ! cnroscoff@gmail.com +33 2 98 69 72 79 Quai Charles de Gaulle Centre nautique Roscoff

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Roscoff Finistere Quai Charles de Gaulle Centre nautique Ville Roscoff lieuville Quai Charles de Gaulle Centre nautique Roscoff Departement Finistere

Roscoff Roscoff Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff /

Comprendre les marées Quai Charles de Gaulle 2023-04-25 was last modified: by Comprendre les marées Quai Charles de Gaulle Roscoff 25 avril 2023 Centre nautique Quai Charles de Gaulle Roscoff Finistère finistère Quai Charles de Gaulle Roscoff

Roscoff Finistere