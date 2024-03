Comprendre les destinées familiales : rencontre avec la sociologue Isabelle Coutant et Yvon Atonga Bibliothèque Václav Havel Paris, jeudi 23 mai 2024.

Le jeudi 23 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Pourquoi, dans une fratrie issue de l’immigration congolaise, qui grandit dans le même quartier de Villiers-le-Bel dans les années 1980-1990, l’un s’en sort et l’autre pas ?

Rencontre avec le frère survivant Yvon Atonga et la sociologue Isabelle Coutant, qui ont voulu comprendre.

Au cœur de l’ouvrage, il y a la mort de Wilfried, un ancien caïd tué à 36 ans lors d’un règlement de comptes en 2016. La sociologue Isabelle Coutant le suivait depuis une quinzaine d’années dans le cadre de ses premiers travaux sur la délinquance en banlieue. Yvon, l’aîné quasi-jumeau de Wilfried, a voulu comprendre pourquoi son frère n’avait pas échappé au « ghetto » alors que lui, avait réussi – études à la fac, emploi stable, maison en quartier résidentiel, engagement associatif…

Pourquoi, dans une fratrie issue de l’immigration congolaise, qui grandit dans le même quartier de Villiers-le-Bel dans les années 1980-1990, l’un s’en sort et l’autre pas ? Que peut la sociologie pour éclairer les différences individuelles dans les déterminismes familiaux ? La question taraudait la chercheuse depuis longtemps. Le projet de cet ouvrage à deux voix était né. La sociologue a rencontré d’autres membres de la famille Atonga, les amis d’enfance, explique les histoires, les contextes, les places, les points de bifurcation qui se jouent à si peu. Yvon raconte le début de l’argent facile, du deal, l’importance du rap, des codes d’honneur entre bandes, et puis un retour au Congo à 15 ans qui l’a fait réfléchir sur l’exil de son père. L’enquête d’« Isabelle » et le récit introspectif d’« Yvon » alternent et s’élucident mutuellement.

« C’est vraiment utile la sociologie, tu comprends pourquoi tu ressens les choses comme tu les ressens », confie-t-il à la fin. Et de fait, cette socio-analyse prend valeur thérapeutique. Autour de la mort d’un frère, ce livre est aussi un livre de deuil, qui veut briser la fatalité des destins tracés.

Isabelle Coutant est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Elle a notamment publié : Délit de jeunesse. La justice face aux quartiers (La Découverte, 2005) et Les Migrants en bas de chez soi (Seuil, 2018). Et réalisé avec Mehdi Ahoudig le documentaire radio Wilfried (Arte Radio 2018).

Yvon

Atonga est coordinateur d’équipes commerciales à la SNCF, artiste rap

(fondateur du groupe Armaguedon) et entrepreneur. Il a créé en 2017

l’association « Ghetto Star No Limit » pour les jeunes de

Villiers-le-Bel.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018

Contact : +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

Emmanuelle Marchadour