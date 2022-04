Comprendre les bourreaux, écrire les récits manquants Villa Gillet, 20 mai 2022, Lyon.

Comprendre les bourreaux, écrire les récits manquants

Villa Gillet, le vendredi 20 mai à 18:30

La Villa Gillet a le plaisir d’accueillir à nouveau à Lyon deux grands écrivains européens de la mémoire, travaillant au croisement des archives familiales, de l’enquête et de l’histoire : Javier Cercas et Philippe Sands s’étaient rencontrés à Lyon en 2018 à l’occasion de la publication en France de Retour à Lemberg (Albin Michel, 2017) et Le Monarque des ombres (Actes Sud, 2018). Ils poursuivent l’un et l’autre leur travail sur les récits manquants, Javier Cercas dans Terra alta (Actes Sud, 2021. trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon), se tournant vers les formes du roman policier, et Philippe Sands dans La Filière (Albin Michel, 2022, trad. Astrid von Busekist), nouvelle enquête historique sur le destin d’un criminel de guerre nazi fuyant les procès de la Seconde Guerre mondiale. Repentis, criminels, imposteurs, religieux, héros anonymes, ou déçus de l’histoire, leurs personnages traversent autrement l’histoire politique et démocratique du xxe siècle.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Javier Cercas (Espagne) et Philippe Sands (Royaume-Uni) en conversation avec Sylvain Bourmeau (AOC). En partenariat avec AOC.

Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon Serin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:30:00 2022-05-20T20:00:00