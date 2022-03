Comprendre les annexes comptables de la copropriété En ligne, 17 mai 2022, Lille.

En ligne, le mardi 17 mai à 17:30

Comprendre les annexes comptables de la copropriété ————————————————— Les annexes comptables de votre copropriété, qui sont au nombre de cinq, sont obligatoirement, jointes à la convocation de votre assemblée générale. Formidable outil pour comprendre la situation financière de votre immeuble et les points de gestion à améliorer, il reste, malheureusement, souvent négligé par les conseillers syndicaux. Afin, de vous aider à analyser et comprendre ces documents, nous vous invitons à participer à ce webinaire et à écouter la juriste de l’ARC assistée d’un syndic professionnel, et à leurs poser vos questions. Animé par l’ARC **→ Mardi 17 mai 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien [https://forms.gle/LFUx1RVyLNc1cMEk9](https://forms.gle/LFUx1RVyLNc1cMEk9) vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

Webinaire gratuit

