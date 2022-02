Comprendre le blues du cerveau Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6 6 Les dérèglements physiologiques rencontrés chez le patient dépressif seront décrits, en particulier les variations hormonales ou les modifications ciblant différents neurotransmetteurs impliqués dans l’humeur.

Les thérapies pharmacologiques (médicaments antidépresseurs) proposées actuellement ainsi que leurs limites seront évoquées également.

Enfin seront développées les alternatives thérapeutiques telles que la pratique du sport, les stimulations cérébrales, la restriction ou la supplémentation alimentaire, le jeûne, la spiritualité etc…). Appréhender les bases neurobiologiques de la dépression. Conférence animée par Brahim Tighilet, Maître de conférences AMU marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/enseignements-a-aix-provence

