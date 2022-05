Comprendre l’agriculture Fontaine-Simon, 29 juin 2022, Fontaine-Simon. Comprendre l’agriculture Fontaine-Simon

2022-06-29 15:00:00 – 2022-06-29 17:00:00

Fontaine-Simon Eure-et-Loir Fontaine-Simon 10 EUR 10 10 Après-midi à la ferme ponctuée d’ateliers pédagogiques, d’atelier de fabrication, de jeux et de goûters. Pensez à réserver ! Après-midi à la ferme ponctuée d’ateliers pédagogiques, d’atelier de fabrication, de jeux et de goûters. Pensez à réserver ! +33 6 47 32 18 18 Après-midi à la ferme ponctuée d’ateliers pédagogiques, d’atelier de fabrication, de jeux et de goûters. Pensez à réserver ! charlotte foucault

Fontaine-Simon

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Fontaine-Simon Autres Lieu Fontaine-Simon Adresse Ville Fontaine-Simon lieuville Fontaine-Simon Departement Eure-et-Loir

Comprendre l’agriculture Fontaine-Simon 2022-06-29 was last modified: by Comprendre l’agriculture Fontaine-Simon Fontaine-Simon 29 juin 2022 Eure-et-Loir Fontaine-Simon

Fontaine-Simon Eure-et-Loir