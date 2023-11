Comprendre la nature en la simulant Maison Paris Nature Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 14h30 à 15h30

.Tout public. gratuit

[Conférence]

Afin de mieux comprendre le réel, il peut être utile de le simuler sur un ordinateur de la même manière que l’on comprend mieux ce qu’est un gâteau en le faisant soi-même. Mais comment réalise-t-on des simulations et à quelles limites se heurtent-elles ? Des réponses seront apportées à travers des exemples (système proie/prédateur, forme d’un œuf, montagnes, etc..) qui vous feront également comprendre pourquoi certaines prédictions relèvent plus de la voyance que de la science !

Conférence scientifique à partir de 12 ans

présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la

découverte.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au

Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

La

salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

