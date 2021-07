Le Pin Domaine des Roches Blanches Deux-Sèvres, Le Pin Comprendre la gestion du paysage et la richesse du domaine Domaine des Roches Blanches Le Pin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Pin

Comprendre la gestion du paysage et la richesse du domaine Domaine des Roches Blanches, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Pin. Comprendre la gestion du paysage et la richesse du domaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine des Roches Blanches

### Venez découvrir le domaine des Roches Blanches. La visite guidée par le propriétaire passionné vous donnera les clés pour comprendre l’histoire de cet endroit atypique. Au gré d’une déambulation de près de 2h, nous aborderons avec vous les thématiques du rapport au temps et à l’espace, de l’interraction de l’homme avec la nature, de la gestion durable, de la construction et de l’entetien du paysage… [téléchargez la plaquette de présentation des Roches Blanches](https://irp.cdn-website.com/3a798b88/files/uploaded/PLAQUETTE-RB-2021-b.pdf) ! Pour en savoir plus: * [[https://www.domainedesrochesblanches.fr/](https://www.domainedesrochesblanches.fr/)](https://www.domainedesrochesblanches.fr/) * [INSTAGRAM](https://www.instagram.com/domaine_des_roches_blanches/) * [FACEBOOK](https://www.facebook.com/DomainedesRochesBlanches)

5 €. Gratuit -16 ans. Réservation recommandée. 20 personnes maximum. Prévoir de bonnes chaussures.

Venez découvrir le domaine des Roches Blanches. La visite guidée par le propriétaire passionné vous donnera les clés pour comprendre l’histoire de cet endroit atypique. Domaine des Roches Blanches Roches Blanches, 79140 Le Pin Le Pin Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Le Pin Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine des Roches Blanches Adresse Roches Blanches, 79140 Le Pin Ville Le Pin lieuville Domaine des Roches Blanches Le Pin