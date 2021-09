Roubaix ARRE Nord, Roubaix Comprendre et s’adapter aux besoins éducatifs particuliers des enfants DYS et/ou TDA ARRE Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Comprendre et s’adapter aux besoins éducatifs particuliers des enfants DYS et/ou TDA ARRE, 11 octobre 2021, Roubaix. Comprendre et s’adapter aux besoins éducatifs particuliers des enfants DYS et/ou TDA

du lundi 11 octobre au lundi 18 octobre à ARRE

Vous accompagnez un ou des enfants porteurs de troubles « Dys », « TDA ». Vous avez besoin de mieux appréhender son fonctionnement pour lui proposer des activités adaptées…

Sur inscription. Gratuit pour les bénévoles de l’ARRE, 110€ pour les adhérents, 220€ pour les extérieurs

Formation ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARRE Adresse 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Ville Roubaix lieuville ARRE Roubaix