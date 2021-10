Les Lilas Théâtre du Garde Chasse,les Lilas Les Lilas, Seine-Saint-Denis Comprendre et Des mots sur les maux Théâtre du Garde Chasse,les Lilas Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

le jeudi 14 octobre à 20:30

Dites aïe Dites ouille Dites aïe ouille aïe ! Sur scène, trois interprètes. Ils racontent l’histoire d’une femme à travers celle de son corps. Ils racontent la douleur qui aujourd’hui l’habite et ne la quitte plus. Ils racontent son périple dans un labyrinthe de rendez-vous et de rencontres à la recherche de remèdes pouvant la soulager. Ce sont trois voix, douces ou puissantes, qui portent le récit de _Comprendre_. Trois voix qui parlent seules ou en choeur. Singulières et multiples, uniques et universelles, elles s’interrogent sur notre rapport à l’hérédité, à la médecine et à notre finitude. Partant d’une expérience personnelle qui a changé son existence, Sonia Bester a composé un texte polyphonique à la résonance profonde. Ce que son corps a éprouvé peut rencontrer un écho en chacun d’entre nous. Qui n’a pas eu mal un jour ? Qui ne doit pas s’arranger avec ses douleurs, petites ou grandes ? Si le thème est grave, l’autrice toujours en quête d’un burlesque poétique niché dans le réel fait surgir l’absurde et la comédie.

A partir de 9€

Compagnie Madamelune – Sonia Bester
Théâtre du Garde Chasse,les Lilas
181 bis Rue de Paris 93260 Les Lilas

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:30:00

