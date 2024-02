Comprendre et agir contre les violences sexistes et sexuelles Rue des Acadiens Saint-Malo, vendredi 22 mars 2024.

Comprendre et agir contre les violences sexistes et sexuelles Rue des Acadiens Saint-Malo Ille-et-Vilaine

La lutte contre le sexisme est une responsabilité collective, mais comment appréhender le sujet et se mettre en action à son échelle ?

Cette sensibilisation vous permettra de mieux vous positionner contre le sexisme, et agir au côté des victimes connaissance du cadre légal, réflexes à adopter, outils et ressources à votre disposition.

Pensée pour le secteur de la musique dans le cadre du projet Stourm, elle propose une approche globale du phénomène des violences sexistes et sexuelles, tant dans vos structures que sur les évènement.

Compétences visées

• Comprendre la notion de continuum des violences sexuelles.

• Identifier les risques spécifiques au secteur culturel.

• Connaître ses droits et adopter les bons réflexes face aux violences.

• Identifier les interlocuteur·ices et leur rôle en matière de lutte contre les violences dans son évènement, sa structure et à l’extérieur.

Programme

• Des apports sociologiques sur le sexisme et des violences sexuelles.

• Les risques spécifiques et de la prévention des violences dans le secteur culturel.

• Le cadre juridique des violences sexistes et sexuelles définitions légales, rôles et obligations en matière de lutte contre les VSS.

• Les premiers réflexes à adopter en tant que victime, témoin ou confident·e.

Intervenante

Alix Davasse, chargée de mission lutte contre le sexisme dans le secteur des musiques actuelles. Après un master en études de genre elle a travaillé dans des association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle coordonne aujourd’hui le projet Stourm porté par le festival Astropolis, le Collectif des festivals, le collectif Orange Bleue, HF+ Bretagne et Supermab.

Gratuit sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 09:30:00

fin : 2024-03-22 13:00:00

Rue des Acadiens La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

