Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac Catégories d’Évènement: Aveyron

Comprégnac

Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle, 10 juin 2023, Comprégnac. ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE STAND-UP PADDLE, CANOË ET KAYAK.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . . Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie



INTERNATIONAL STAND-UP PADDLE, CANOE AND KAYAK EVENT EVENTO INTERNACIONAL DE STAND-UP PADDLE, CANOA Y KAYAK INTERNATIONALE VERANSTALTUNG FÜR STAND-UP-PADDLING, KANU UND KAJAK Mise à jour le 2023-01-03 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Comprégnac Autres Adresse Ville Comprégnac Departement Aveyron Tarif Lieu Ville Comprégnac

Comprégnac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compregnac/

Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle 2023-06-10 was last modified: by Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle 10 juin 2023 Comprégnac

Comprégnac Aveyron