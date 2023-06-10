Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle Comprégnac
Tarn Water Race Viaduc de Millau – Canoë Kayak Stand-up paddle, 10 juin 2023, Comprégnac.
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE STAND-UP PADDLE, CANOË ET KAYAK.
2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .
Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie
INTERNATIONAL STAND-UP PADDLE, CANOE AND KAYAK EVENT
EVENTO INTERNACIONAL DE STAND-UP PADDLE, CANOA Y KAYAK
INTERNATIONALE VERANSTALTUNG FÜR STAND-UP-PADDLING, KANU UND KAJAK
Mise à jour le 2023-01-03 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU