Compotée festive et collective Collectif Fol’épis, 22 janvier 2022, Huningue.

Compotée festive et collective

Collectif Fol’épis, le samedi 22 janvier à 11:00

Les porteuses du projet lauréat du Buget participactif _“Des fruitiers dans tous les quartiers”_ invitent tous les Cantepien·ne·s et votant·e·s du Budget participactif à une compotée festive le 22 janvier 2022 de 11h à 17h, rue Schuman. Si l’idée d’avoir des fruits de saison à volonté, gratuitement, dans des jardins pas loin de chez vous, vous plait, retrouvez-les le 22 janvier 2022 pour une compotée festive et imaginer les jardins de demain, dans une ambiance de fête. **Ici, on plante, on récolte, on cuisine et on mange ! Ensemble !** ### **Programme, à partir de 11h** * Cuisine collective en musique (et en plein air) avec les pommes de Brin d’herbe pour préparer et se régaler d’une bonne compote. * Thé, café * Livres sur le sujet de l’agriculture urbaine et l’alimentation locale * Réflexions et dessins de à quoi pourrait ressembler le jardin sur cette zone… * Recueil des envies de chacun ### **Protocole sanitaire** Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières et distanciations physiques. [En savoir plus](https://www.collectif-lesfolepis.org/2022/01/07/)

Gratuit – ouvert à tous

Par des porteuses de projet du Budget participactif

Collectif Fol’épis rue Schuman Huningue Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T17:00:00