Vélo-Compos’Tour Compost’Tour, 25 mars 2023, Châtellerault.

Accès libre

Organisé par le Centre Social et Culturel de la Plaine d’Ozon et la MJC Horizons Sud, la Ville de Châtellerault et la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault

Compost’Tour 1 Rue Emile Littré, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Promenade à vélo (ou à pied comme vous le souhaitez) pour visiter deux sites de compostage partagé et ses acteurs : Jardin collectif d’Ozon et Jardin partagé des Renardières. Atelier de compostage : acquérir les bases théoriques et d’entretien d’un site de compostage partagé. Connaître les différentes pratiques pour la gestion des bacs. Comprendre le fonctionnement du site selon l’état d’évolution de la matière.



