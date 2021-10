Compostons ensemble à Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande, 9 octobre 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Compostons ensemble à Sainte-Foy-la-Grande 2021-10-09 – 2021-10-09

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Aire de compostage partagé à Sainte-Foy-la-Grande.

Réunion d’information et présentation du projet à la salle Paul Bert.

Inauguration du composteur sur le site du jardin public le 6 novembre 2021.

Le programme :

– Samedi 9 octobre 8h00 – 12h00 : Marché de Ste Foy la Grande, stand d’information sur le compostage en Pays Foyen + initiatives locales sur le jardinage partagé

– Mercredi 20 octobre à 14h30 au jardins partagés de la jeunesse foyenne et des jeunes solidaires ateliers “jardinons nos déchets verts” création d’une lasagne

– Mercredi 3 novembre à 14h00 sous la halle aux cochons ; troc aux graines et plantes, animations autour du compost et du lombricopost

– Samedi 28 novembre à 14h30 aux jardins partagés atelier “jardinons nos déchets verts” réalisation d’une tour à feuilles et d’une haie sèche.

– Samedi 11 décembre à 14h00 sous la Halle aux cochons

+33 6 99 31 68 33

OT PAYS FOYEN

