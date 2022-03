Compostons ensemble à Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande, 23 avril 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Compostons ensemble à Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande

2022-04-23 – 2022-04-23

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande

Savoir composter, jardiner écologiquement…

Ça s’apprend et ça se pratique!

Venez, participez aux ateliers!

Aux jardins partagés de la jeunesse foyenne et des jeunes solidaires (JFJS).

Atelier troc aux graines et aux plantes.

Atelier jardiner zéro déchet.

Situé près du Jardin Public, derrière le centre de vaccination.

Savoir composter, jardiner écologiquement…

Ça s’apprend et ça se pratique!

Venez, participez aux ateliers!

Aux jardins partagés de la jeunesse foyenne et des jeunes solidaires (JFJS).

Atelier troc aux graines et aux plantes.

Atelier jardiner zéro déchet.

Situé près du Jardin Public, derrière le centre de vaccination.

+33 6 99 31 68 33

Savoir composter, jardiner écologiquement…

Ça s’apprend et ça se pratique!

Venez, participez aux ateliers!

Aux jardins partagés de la jeunesse foyenne et des jeunes solidaires (JFJS).

Atelier troc aux graines et aux plantes.

Atelier jardiner zéro déchet.

Situé près du Jardin Public, derrière le centre de vaccination.

Au ras du sol

Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT du Pays Foyen