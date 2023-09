Inauguration du 8e site de ComposTerre ! ComposTerre Carnot Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Inauguration du 8e site de ComposTerre ! Samedi 30 septembre, 14h30 ComposTerre Carnot Entrée libre Bonjour à tous,

ComposTerre vous invite à l’inauguration du nouveau site de compostage collectif : Composteur Carnot au 44 avenue Carnot le samedi 30 septembre à 14 h 30.

Il y aura également Monsieur Damien Houbron de DM Compost, Monsieur Aurélien Liaut et des élus de Cachan…

ComposTerre Carnot 44 avenue Carnot cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T15:00:00+02:00

