Le dimanche 28 novembre 2021

de 13h30 à 16h30

gratuit

Semaine européenne de réduction des déchets À Paris, les déchets organiques représentent encore plus de 23 % des ordures ménagères du bac à couvercle vert. Composter ses biodéchets permet de recycler ses rebuts de cuisine et de jardin, tout en produisant naturellement de l’engrais pour les plantations, en diminuant jusqu’à 80 kg les déchets par an par habitant ! Comment composter même en appartement ? Comment savoir si un compost est réussi ? Comment l’utiliser ? Comment lutter contre les indésirables attirés par le compost ? Rendez-vous au potager pédagogique de la Ferme de Paris pour tout savoir sur le compostage en agriculture urbaine dimanche 28 novembre de 13h30 à 16h30.

