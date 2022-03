Compostelle Le Chemin de la Vie Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Compostelle Le Chemin de la Vie Chamonix-Mont-Blanc, 2 avril 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Compostelle Le Chemin de la Vie Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

2022-04-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-02 21:00:00 21:00:00 Le cinéma Vox 22 cour Bartavel

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc EUR 5 9.5 Projection du documentaire : Compostelle le chemin de la vie en présence du réalisateur Freddy Mouchard cinemavox@wanadoo.fr +33 4 50 55 89 98 https://www.cinemavox-chamonix.com/ Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Le cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Compostelle Le Chemin de la Vie Chamonix-Mont-Blanc 2022-04-02 was last modified: by Compostelle Le Chemin de la Vie Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 2 avril 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie