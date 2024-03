Compost ou pas compost ? BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt, samedi 30 mars 2024.

Compost ou pas compost ? BOULOGNE-BILLANCOURT Nous nous posons tous encore cette fameuse question : compostable ou pas compostable ? Au cours de cet atelier vous pourrez obtenir les réponses à vos interrogations. Samedi 30 mars, 14h30 Maison de la Planète En accès libre et en continu.

À l’aide d’un jeu participatif, tu seras invité à identifier les déchets alimentaires et non alimentaires pouvant être compostés.

Tu découvriras également le cycle naturel d’un déchet organique et les astuces pour obtenir un compost de qualité.

Public familial, à partir de 6 ans.

A la Maison de la Planète – 72, allée du forum – Boulogne-Billancourt

