Compost au jardin Caen, 26 mars 2022, Caen.

Compost au jardin Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26 Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes

Caen Calvados

Dans le cadre des ” Samedis au jardin ” et à l’occasion de l’évènement national “Tous au compost” le CPIE organise un atelier d’initiation au compostage.

Venez vous initier au compostage de proximité et discuter avec Vincent, maître composteur :ateliers sur la valorisation et l’utilisation du compostréalisation de semiséchanges de graines avec la grainothèque de Bande de Sauvages

Tout public et gratuit



Dans le cadre des ” Samedis au jardin ” et à l’occasion de l’évènement national “Tous au compost” le CPIE organise un atelier d’initiation au compostage.

Venez vous initier au compostage de proximité et discuter avec Vincent, maître…

reservation@cpievdo.fr https://www.cpievdo.fr/

Dans le cadre des ” Samedis au jardin ” et à l’occasion de l’évènement national “Tous au compost” le CPIE organise un atelier d’initiation au compostage.

Venez vous initier au compostage de proximité et discuter avec Vincent, maître composteur :ateliers sur la valorisation et l’utilisation du compostréalisation de semiséchanges de graines avec la grainothèque de Bande de Sauvages

Tout public et gratuit



Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes Caen

dernière mise à jour : 2022-03-12 par