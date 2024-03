Compositrices l’histoire oubliée de la musique Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Compositrices l’histoire oubliée de la musique Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille accueille le point d’orgue d’un projet européen, conçu par Nathalie Négro, directrice artistique de Piano and Co qui en est le chef de file depuis 3 ans.

Musical Bounce Back porte haut et fort la question de la visibilité des femmes en musique et met en lumière le matrimoine musical existant, tout comme celui qui se constitue grâce aux compositrices de notre temps.



Conférencier, musicologue, Guillaume Kosmicki est également formateur, écrivain et participe à la programmation de la scène nationale de Nancy, notamment pour son festival de musiques actuelles.



Suite à la publication de son livre Compositrices, l’histoire oubliée de la musique en 2023, il reviendra sur l’invisibilité des femmes en musique. Son ouvrage, militant, évoque la place des femmes dans l’art, de l’antiquité jusqu’à nos jours, avec un focus sur 69 compositrices représentatives par leur parcours et leur œuvre.

Des musicien.ne.s de Musical Bounce Back accompagneront cette rencontre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Compositrices l’histoire oubliée de la musique Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille