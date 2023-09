Compositrices, l’histoire oubliée de la musique : de 1880 à nos jours Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans la limite des places disponibles

Conférence-concert | Guillaume Kosmicki présente son dernier livre, une histoire de la musique exclusivement tournée vers les compositrices. La pianiste Claude Simon clôturera cette présentation par un concert.

Dans le cadre de

cette soirée, Guillaume Kosmicki se concentre sur la période déterminante qui débute au

tournant des XIXe et XXe siècles. Les mouvements féministes et le

développement des conservatoires, qui ouvrent progressivement leurs

classes aux jeunes filles, commencent alors à changer la donne, et un

grand nombre de compositrices apparaissent. Pour la première fois dans

l’histoire, elles sont parfois issues de conditions plus modestes et

n’appartiennent pas forcément à des familles d’artistes. Pourtant, les

barrières et les résistances sont encore nombreuses, autant que les

combats qui restent à mener. Les femmes participent cependant pleinement

à toutes les révolutions musicales qui secouent les XXe et XXIe

siècles.

La pianiste Claudine Simon clôture la présentation par un concert qui

évoque certaines des grandes figures de cette période de transition,

comme Mel Bonis ou Lili Boulanger, et jusqu’à des œuvres plus

contemporaines.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

Sébastien Jourdan