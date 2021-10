Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar île de France, Paris Compositrices d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Compositrices d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Marguerite Yourcenar, 3 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Concert de la pianiste Sophia Vaillant Ce concert est un petit panorama, de 1788 à 2010, de dix pièces courtes du répertoire français pour piano, écrites par des femmes. Une façon de découvrir ou redécouvrir ces compositrices : Lili Boulanger, Edith Canat de Chizy, Cécile Chaminade, Louise Farrenc, Graciane Finzi, Betsy Jolas, Edith Lejet, Hélène de Montgeroult, Germaine Tailleferre, Pauline Viardot. Sophia Vaillant est une pianiste au parcours très riche : après avoir obtenu le Diplôme National d’Études Supérieures à l’unanimité à l’épreuve instrumentale, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Pierre Pontier, elle est allée travailler à la Guildhall School de Londres avec Paul Berkowitz, disciple de Rudolf Serkin, avant de parfaire son éducation musicale, au Banff Centre for the Arts, au Canada et à l’Université de Stony-Brook à New York.

Elle possède un répertoire pianistique très étendu allant du baroque aux compositeurs contemporains (avec une prédilection particulière pour les compositrices et compositeurs français du XXe et XXIe siècles). Elle se produit régulièrement un peu partout dans le monde, que ce soit en récital ou en musique de chambre. vendredi 3 décembre à 19h auditorium (niveau -1) entrée libre dans la limite des places disponibles

Concerts -> Classique Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (368m) 12 : Convention (502m)

Contact : Médiathèque Marguerite Yourcenar 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar http://twitter.com/bibYourcenar Concerts -> Classique Bibliothèques

Date complète :

2021-12-03T19:00:00+01:00_2021-12-03T21:00:00+01:00

Sophia Vaillant

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris