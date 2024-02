Compositrices Conservatoire de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, samedi 9 mars 2024.

Compositrices Concert avec les élèves de la classe de chant du conservatoire Samedi 9 mars, 19h00 Conservatoire de Noisy-le-Sec Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T19:00:00+01:00 – 2024-03-09T20:00:00+01:00

L’Histoire de la musique est ponctuée de grands compositeurs masculins bien connus… mais c’est sans compter les compositrices ! Ces femmes sont fort méconnues, effacées et même oubliées. Elles ont été et sont encore trop invisibles, à l’arrière-plan du grand paysage musical français, européen et international. Mettre en exergue ces modèles passés et présents permet de participer à la construction d’un avenir plus juste, plus varié et plus représentatif. « Compositrices » présente une (re)découverte de ces femmes inscrites dans le panthéon de l’Histoire de la musique, et les met en valeur à travers leurs œuvres vocales pour révéler leurs singularités et la pluralité de leurs destinées : de Hildegard von Bingen à Nadia et Lili Boulanger, en passant par Mel Bonis et Kaija Saariaho, récemment disparue…

Conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France

chant compositrice