Compositrice et pianiste : Marie-Charlotte Baudry (1883-1960), une artiste au diapason Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Compositrice et pianiste : Marie-Charlotte Baudry (1883-1960), une artiste au diapason Archives Départementales, 5 avril 2022, Nantes. 2022-04-05

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Conférence par Véronique Sassetti-Aguilera, conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur des Archives de Loire-Atlantique. La vie de la compositrice ligérienne Marie-Charlotte Baudry, redécouverte à l’occasion des recherches réalisées pour l’exposition « Être femme : parcours dans les archives », permet de mieux cerner la vie d’une femme artiste durant la première moitié du 20e siècle.Née en Vendée en 1883, elle fréquente toute sa vie le conservatoire de Nantes, d’abord en qualité d’élève puis d’enseignante. Ses compositions pour piano et voix, qu’elle dédicace systématiquement à des femmes de son entourage, sa vie atypique et son entourage familial très présent en font une artiste sensible et attachante. Venez découvrir ce parcours singulier : une vie au service de la musique. Conférence proposée par les Archives départementales. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes lieuville Archives Départementales Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Compositrice et pianiste : Marie-Charlotte Baudry (1883-1960), une artiste au diapason Archives Départementales 2022-04-05 was last modified: by Compositrice et pianiste : Marie-Charlotte Baudry (1883-1960), une artiste au diapason Archives Départementales Archives Départementales 5 avril 2022 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique