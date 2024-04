Compositions sonores pour cinéma expérimental Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Compositions électroacoustiques de Javier Elipe Gimeno

Compositions électroacoustiques sur courts-métrages expérimentaux.



Cette projection est l’aboutissement du travail effectué lors du séminaire sur le film expérimental et la composition sonore, organisé cette année sur la Plateforme* du GMEM.



Lors de ce séminaire, les étudiant·e·s ont exploré les concepts généraux de la relation film-musique, en se concentrant sur les films expérimentaux qui accordent une importance particulière à la musique et à la composition sonore.



Basée sur l’analyse d’outils utilisés pour la composition, l’approche didactique s’appuie sur deux axes principaux la dimension technologique de la composition musicale / sonore pour le cinéma expérimental, et l’analyse extra-musicale des thèmes abordés dans les films.



Ce ciné-concert présente sept films expérimentaux réalisés entre 1926 et 1943, par des réalisateur·rice·s tel·le·s que Hans Richter, Man Ray, Maya Deren, Francis Lee et Robert Florey. Les participant·e·s au séminaire ont créé des compositions électroacoustiques en tenant compte des éléments du film, tels que les thèmes, les relations de textures, la plasticité, la complémentarité film-musique, les synchronicités… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

