COMPOSITE Concert Dessiné Maison Folie Moulins Lille, samedi 2 mars 2024.

COMPOSITE Concert Dessiné Le collectif Les Piñatas en partenariat avec la Maison Folie Moulins présente Composite, temps fort dédié au concert dessiné. Samedi 2 mars, 14h00 Maison Folie Moulins Entrée Libre

➡ TEMPS FORT AUTOUR DU CONCERT DESSINE

Maison Folie Moulins

Sam. 2 mars 2024 | à partir de 14h

Gratuit Tout public

Qu’est-ce un concert dessinée ? Un.e illustrateur.rice accompagne par le dessin le concert d’un musicien.ne devant un public. Le spectateur découvre l’esquisse en même temps que le geste s’exécute, laissant le temps à l’observation de la technique et à l’immersion dans l’ univers de l’artiste. La musique donne le rythme au temps présent. Les deux subjectivités inventent ensemble une nouvelle façon de regarder la musique et d’entendre l’image.

Au programme :

– 14h- 16h Atelier d’initiation au fanzine avec Giselle et Rose ( Les Piñatas) tout public

– 20h Concert dessiné #1 Léa-Anaïs Machado (illustratrice /Les Piñatas) & Pierre-Antoine Naline (créateur sonore/Les Piñatas)

– 21h Concert dessiné #2 Chien fou ( illustratrice) & SaSo ( chanteuse improvisatrice) artistes invités

– 22h DJ-set dessiné #3 Camille Potte (illustratrice) & Margaux 59000 (DJ-set) -artistes invités

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Collectif Les Piñatas