Montgesoye Montgesoye Doubs, Montgesoye Composer sa boîte aux plantes compagnes Montgesoye Montgesoye Catégories d’évènement: Doubs

Montgesoye

Composer sa boîte aux plantes compagnes Montgesoye, 23 janvier 2022, Montgesoye. Composer sa boîte aux plantes compagnes Association les plantes Compagnes 40, route de Besançon Montgesoye

2022-01-23 09:30:00 – 2022-01-23 16:30:00 Association les plantes Compagnes 40, route de Besançon

Montgesoye Doubs Montgesoye EUR 50 Composer sa boîte aux plantes compagnes de réserve ; doses et posologie de base ; les formes galéniques ; fabriquer une crème cosmétique.

Sur inscription. plantes.compagnes@gmail.com Composer sa boîte aux plantes compagnes de réserve ; doses et posologie de base ; les formes galéniques ; fabriquer une crème cosmétique.

Sur inscription. Association les plantes Compagnes 40, route de Besançon Montgesoye

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montgesoye Autres Lieu Montgesoye Adresse Association les plantes Compagnes 40, route de Besançon Ville Montgesoye lieuville Association les plantes Compagnes 40, route de Besançon Montgesoye