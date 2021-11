COMPOSER AVEC LE VIVANT – Cycle de stages de danse Gymnase Louis Lumière, 17 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 12h à 15h

Le dimanche 7 novembre 2021

de 12h à 15h

Le dimanche 19 décembre 2021

de 12h à 15h

Le dimanche 23 janvier 2022

de 12h à 15h

Le dimanche 13 février 2022

de 12h à 15h

Le dimanche 13 mars 2022

de 12h à 15h

payant

Cycle de 6 Stages Assouplissement/ Danse Contemporaine/ Improvisation, un dimanche par mois s’adressant à tout public ado-adulte qui souhaite approfondir ou bien découvrir la danse contemporaine. Avec Natalia FONTANA accompagnée par Sylvestre Soleil au didgeridoo Les dimanches : 17 octobre – 7 novembre – 19 décembre 2021 – 23 janvier … Durée : 3 heures

Le Corps est matière vivante, la Danse sublime le geste dans le mouvement, la musique vivante produit des vibrations bénéfiques. Proposition de Cycle de 6 Stages danse contemporaine et improvisation, un dimanche par mois, s’adressant à tout public ado-adulte qui souhaite approfondir ou bien découvrir la proposition en danse contemporaine de Natalia FONTANA, danseuse, Professeur de danse et chorégraphe. Sa proposition vise à donner une base technique d’inspiration Limon et laisser libre cours à l’expression dansée, grâce aux improvisations.

Chaque Stage s’articule en 3 parties : Assouplissement/Danse Contemporaine/composition et Improvisation avec musique vivante.

Déroulement : Mise en état du corps, par la respiration, le déliement articulaire et le renforcement musculaire ; technique de base de danse contemporaine (tension/détente, mouvement fluide/arrêté/saccadé, rebonds, balancés, niveaux du mouvement ; spirale ; qualités, types de déplacement, rythme, rapport au sol …) ; traversés dansées dans l’espace… Apprentissage d’enchaînements chorégraphiques, improvisation, lien entre les deux ; rapport danse/musique.

Le musicien Sylvestre SOLEIL interviendra dans la partie Atelier pour vous faire vibrer au son du didgeridoo. A l’origine, cet instrument est joué par les Aborigènes du Nord de l’Australie, son usage semble très ancien et pourrait remonter à l’âge de la pierre (20000 ans). Le son de base, le bourdon, est produit par une vibration monotone des lèvres sur l’embouchure. Les aborigènes prononcent, sur ce son fondamental des mots ou des onomatopées qui imitent le cri des animaux qui peuplent leur univers spirituel Dans la culture aborigène, le chant, la musique et la danse sont des moyens de célébrer les mythes de la Création, qui racontent comment les êtres totémiques légendaires ont « écumé » le continent australien au Temps du Rêve (un flux continu, un temps parallèle, en aucun cas séparé du présent).

La gestuelle dansée de Natalia Fontana est en relation avec l’univers que cet instrument génère et offre aux participants au stage des outils pour perfectionner leurs danses. Les Improvisations sur le didgeridoo offrent, elles, un temps de liberté et d’expression.

On vous attend nombreux !

Prochain Stage Dimanche 7 NOVEMBRE 2021

Thème: Mobilité du dos et initiation du mouvement par différents parties du corps

Le torse est une partie du corps très sollicité au quotidien, sujette au tassement des vertèbres; nous allons redonner du mouvement à cette partie par une série d’exercices au sol qui vous permettront d’assouplir et de relâcher tout le haut de votre corps; la partie technique de la danse, permettra la perception précise des diverses mobilités du dos en référence à l’axe vertical, la maîtrise, dans la relation « haut du corps / bas du corps », sur place et en déplacement; l’utilisation efficace du poids du corps et des appuis permettra de construire une dynamique posturale et développer une qualité de mouvement dansé « dans le sol » ou debout dans et hors de l’axe verticale; organisation de la torsion / spirale. La partie Atelier d’Improvisation, permettra de mettre en pratique les principes étudiés dans les premières deux heures avec le support de la musique vivante.

Gymnase Louis Lumière 30 rue Louis Lumière Paris 75020

9 : Mairie de Montreuil (546m) 9 : Porte de Montreuil (571m) T3 arrêt: Marie de Miribel



Contact : association L’AQUILONE 0628303238 laquilone2@gmail.com https://laquiloneassociation.wordpress.com/ https://fr-fr.facebook.com/associationlaquilone https://twitter.com/AquiloneL0628303238 laquilone2@gmail.com

L’AQUILONE