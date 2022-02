Composants et Périphériques de l’ordinateur. Le Pixel Relais Numérique Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Vous souhaitez réviser vos connaissances informatiques et savoir où vous en êtes. Nous vous proposons de vous inscrire à des “Ateliers Quizz” pendant les vacances de février.

Gratuit

Quels sont les éléments et composants essentiels d’un ordinateur. Le Pixel Relais Numérique 11 rue du 8 mai 1945 33150 Cenon Cenon Gironde

