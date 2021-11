Comportement et devenir environnemental des nanoplastiques : Quels processus physico-chimiques ? Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1, 25 novembre 2021, Rennes.

Les plastiques sont le troisième matériau le plus produit sur Terre et une importante fraction (>25%) se retrouve dans l’environnement. Pour évaluer les risques liés aux débris plastiques, il est nécessaire de comprendre les sources, et les mécanismes de transport et d’accumulation des débris plastiques dans l’environnement. Ceci s’avère difficile car le plastique se dégrade en particules qui sont trop petites pour être échantillonnées et quantifiées. En particulier, les nanoplastiques (< 1 μm), qui sont des particules colloïdales, pourraient constituer une fraction importante du budget global de débris plastiques. L’objectif de ce travail est d’examiner les possibles lieux d’accumulation des nanoplastiques en étudiant des processus physicochimiques lors d’expérimentations. Une attention particulière a été accordée à la pertinence environnementale des modèles de nanoplastiques utilisés. D'abord, l'agrégation des nanoplastiques est étudiée car c’est un processus clé dans le transport des colloïdes. Ensuite, ce travail se focalise sur le transfert des nanoplastiques à travers deux interfaces environnementales. Celles-ci présentent des gradients physico-chimiques soupçonnés de contrôler le devenir des nanoplastiques : les milieux poreux (qui représentent des sols, sédiments et aquifères) et l'interface entre l'eau salée et la glace (qui représente l’interface eau de mer/banquise). Cette étude montre que les différents comportements des nanoplastiques modèles sont principalement attribuables à leurs tailles, formes et propriétés de surface qui influencent leurs comportements hydrodynamiques et leurs énergies d’interaction. La soutenance a lieu le jeudi 25 Novembre à 14h dans la salle de conférence de l'OSUR (rez-de-chaussée du Batiment 14B, Campus de Beaulieu, Université Rennes 1) Soutenance de thèse d'Alice Pradel (Université de Rennes 1, Géosciences Rennes). Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR),Université de Rennes 1 Campus de Beaulieu, bâtiment 15 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



