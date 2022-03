Complots Rigolos – Lycée Louis Armand à Eaubonne (95) Lycée Louis Armand Eaubonne Catégories d’évènement: Eaubonne

Programme d’éducation aux médias, à l’information et au numérique en classe : – 3 séances de 2h par classe permettant d’avoir des apports théoriques (définitions, méthodes, outils,…) et des ateliers pratiques (recherches, utilisation des outils et méthodes précédemment traités, déconstruction de complots ou de théories fallacieuses, débat mouvant ou joutes verbales) – un livret distribué à chaque élève pour compléter la formation en classe et l’aider à créer des contenus vidéo par lui-même (A imprimer à 25 000 exemplaires) Le programme a pour objectif de réaliser des formations d’éducation médias et à l’info et de lutte contre les théories conspi Lycée Louis Armand 32 Rue Stéphane Proust, 95600 Eaubonne Eaubonne Val-d’Oise

