Théâtre Jules Julien, le jeudi 26 août à 14:00

**Théâtre – Compagnie Avant L’incendie** Dans Complots Industries, le public endosse le rôle d’employé.e.s du pôle création de l’entreprise éponyme. Leur chef de section vient leur annoncer paniqué que toutes leurs nouvelles propositions de récits complotistes ont été rejetées. Ils ont dès lors une heure pour en élaborer une nouvelle en urgence, quite à prendre exemple sur celles déjà existantes, afn de conserver leurs places et redorer le prestige de leur groupe. Par ce biais théâtral, il s’agit de déconstruire au fur et à mesure du spectacle diférents récits complotistes tout en abordant les raisons de leur « succès » et les moyens de se prémunir contre leur atrait à l’heure du tout numérique. __ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Jules Julien](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029848) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 26 août à 14h aux annexes 2 * Durée : 50mn * A partir de 14 ans

Gratuit

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France

2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T14:50:00

