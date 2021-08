COMPLICES & ALLIÉ.ES Voiture 14, 27 août 2021, Marseille.

[http://www.contemporaines.fr](http://www.contemporaines.fr) présentent : ᴄᴏᴍᴘʟɪᴄᴇs ᴇᴛ ᴀʟʟɪé.ᴇs 3 jours de performances collectives Du 27 au 29 août 2021 À Voiture 14, 14 rue des Héros 13001 Marseille Commissariat Anne Bourrasse & Myriam Mokdes Programmation —— Vendredi 27 août 18h RADIO Conversation performée avec Hayoung Kim, Maya Mihindou, Gufo animée par Flora Fettah en collaboration avec Ola radio 20h-23h DJ SET KL2A et Marara Kelly —— Samedi 28 août 14h “Waacking Therapy” Mariana Benenge Atelier de waacking tous publics pour construire sa confiance en soi à travers la danse et renouer avec son corps ! Créée dans les années 70 avec l’émergence de la disco-funk et performée par les communautés noires et latinos, le waacking est une danse d’émancipation qui s’inspire de mouvements de la pop culture, des arts-martiaux au cinéma dramatique. Sur inscription [https://www.helloasso.com/…/evenements/waacking-therapy](https://www.helloasso.com/…/evenements/waacking-therapy) 20h “Soul Train line”, Mariana Benenge avec Barak, Patricia Badin, Maryam Kaba et DJ Boubou. “Soul Train” est le premier programme américain télévisé de variétés (1965, Chicago) représentant la communauté noir-américaine. L’émission devient un show populaire de référence qui permet d’exposer les artistes afro-américain.e.s peu présent.e.s à l’antenne dans les années 60. Une séquence célèbre, “the Soul Train Line”, fait place aux danseurs-seuses dans un chorégraphie articulée sur deux rangs parallèles. Hors de la “ligne”, chaque danseurs-seuses se révèle sous les encouragements de ses pairs. De nouveaux mouvements de danse sont popularisés par l’émission comme, entre autres, le Waacking. —— Dimanche 29 août 15h “Chants révolutionnaires, vocalisations, tonalités et déplacements” par Anna Tje L’atelier chant révolutionnaire explore la tonalité non coloniale et la chorale comme lieu de création et de renforcement de liens familiaux (famille choisie) pour l’auto-determination au sein des communautés afrodescendantes, afrofem et queer-féministes. Atelier en mixité choisie pour les personnes afro-descendantes et/ou queer et leurs allié.e.s et complices, sans mec cis. Sur inscription [https://www.helloasso.com/…/chants-revolutionnaires](https://www.helloasso.com/…/chants-revolutionnaires)… Conception graphique Sirine Mokdes www.contemporaines.fr [https://www.instagram.com/voiture14lelieu/?hl=fr](https://www.instagram.com/voiture14lelieu/?hl=fr)

