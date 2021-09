Lautignac Salle des fêtes Haute-Garonne, Lautignac “Complexe(s)” Agit Théâtre Salle des fêtes Lautignac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lautignac

“Complexe(s)” Agit Théâtre Salle des fêtes, 12 décembre 2021, Lautignac. “Complexe(s)” Agit Théâtre

Salle des fêtes, le dimanche 12 décembre à 16:30

COMPLEXE(S), c’est un spectacle qui parle aux enfants timides, à ceux qui ont les oreilles décollées, ceux qui sont trop petits, ceux qui ont une meilleure copine tellement populaire qu’ils se sentent disparaître. Il parle de l’image de soi confrontée à la norme. L’histoire, c’est Iris et Clémentine qui la racontent. Et elles racontent simplement, avec de savoureux moments saisis sur le vif, ce délicat passage de l’enfance à l’adolescence, où les dés semblent jetés et où rien ne va plus. Goûter-Bord de Scène après le Spectacle!

Tout Public à partir de 8 ans / 55 mn, Tarifs : 5 € par Enfant et Adulte seul, 2 € par Adulte Accompagnant

Théâtre Salle des fêtes 31370 Lautignac Lautignac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T16:30:00 2021-12-12T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lautignac Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 31370 Lautignac Ville Lautignac lieuville Salle des fêtes Lautignac