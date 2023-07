Comme un poisson dans l’eau ! complexe touristique les berges du gers Masseube, 17 juillet 2023, Masseube.

Comme un poisson dans l’eau ! 17 – 21 juillet complexe touristique les berges du gers sur inscription

Les Francas 82 organise depuis 2020 des séjours de vacances, à destination des enfants et des jeunes du département. Leurs objectifs généraux permanents sont :

– permettre un accès aux loisirs éducatifs à tous les enfants et les jeunes

– assurer une accessibilité réelle aux vacances, qu’elle soit en termes financier ou social

– permettre la découverte des séjours de vacances aux enfants et aux jeunes, comme un espace d’émancipation, d’ouverture et d’expérimentation dans un collectif bienveillant et démocratique.

Le séjour sera campé. Les enfants dormiront par 4 dans les tentes (2 par chambres). Ils participeront activement à la vie du séjour tant par la participation aux activités que par l’investissement dans la vie collective (confection des repas, mise de table, vaisselle, aménagement des espaces,etc.)

L’équipe a pour projet de

Assurer un cadre clair et cohérent qui favorise l’autonomie des enfants

Permettre un rythme de séjour adapté au groupe et aux enfants

Assurer une prise en compte et un accompagnement individuel des enfants

Favoriser une place active des enfants dans leurs séjours

Faire vivre le droit aux vacances

Permettre la découverte de pratiques éducatives

Permettre de se questionner sur la notion d’éco-citoyenneté

Faire vivre les questions de coopération et de différences

Animer des temps dédiés à ces questions

Le séjour sera animé tout du long par une trame permettant de développer l’imaginaire et de créer une histoire où chacun.e aura un rôle à jouer pour défendre les valeurs d’éco-citoyenneté, de démocratie, de solidarité et de vivre ensemble.

« Des êtres de la forêt viennent nous rencontrer. Ils sont désemparés depuis que les humains ont coupé une partie de leur forêt pour s’y installer. Ils n’ont plus confiance dans les humains et veulent s’assurer que ces nouveaux habitants temporaires ne soient pas comme les autres, besoin de regagner la confiance en lançant des défis aux enfants. Les enfants devront relever des défis lancés par les différents personnages »

complexe touristique les berges du gers avenue henri trilha Masseube 32140 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://francas82.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

vacances collectif