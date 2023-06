Séjour Ados: un séjour plein de surprises! Complexe touristique des Berges du Gers Masseube, 23 juillet 2023, Masseube.

Séjour Ados: un séjour plein de surprises! 23 – 29 juillet Complexe touristique des Berges du Gers Sur inscription 616€

Les Francas 82 organise depuis 2020 des séjours de vacances, à destination des enfants et des jeunes du département. Leurs objectifs généraux permanents sont :

– permettre un accès aux loisirs éducatifs à tous les enfants et les jeunes

– assurer une accessibilité réelle aux vacances, qu’elle soit en termes financier ou social

– permettre la découverte des séjours de vacances aux enfants et aux jeunes, comme un espace d’émancipation, d’ouverture et d’expérimentation dans un collectif bienveillant et démocratique.

C’est le 7ème séjour organisé pour les jeunes. Ce séjour a lieu du 23 au 29 juillet 2023. Il se déroulera au camping municipal de Masseube et sera campé. Les jeunes seront acteur.trice.s de leur séjour notamment par une participation de toutes et tous à vie collective et quotidienne du séjour.

Les jeunes ciblés ont envie de pouvoir profiter d’un temps de vacances, et pour certain.e.s de découverte de vie en collectivité, de la nature, d’un cadre collectif. La dynamique d’accompagnement des jeunes s’appuie sur une démarche de co-éducation, dans laquelle nous nous mobilisons.

Nous prenons en compte le fait qu’un groupe de jeunes revient régulièrement aux séjours et impulse les thématiques du séjour. A cette dynamique forte, doit s’ajouter l’inclusion des jeunes venant pour la première fois et ne se connaissant pas. Chaque séjour est construit permettant à chacun.e de trouver sa place et de pouvoir s’épanouir tant individuellement que collectivement.

L’axe du séjour se situe autour du vivre-ensemble permettant de :

Faire vivre la mixité

Respecter l’individualité de chacun.e dans le groupe

Favoriser l’implication des jeunes dans la création et la réalisation du séjour

Complexe touristique des Berges du Gers avenue Henri Trilha 32140 Masseube 32140 Gers Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00

vacances ados