Tennis : 15e Internationaux Masculins de Bagnoles de l’Orne Normandie (points ATP) Complexe tennistique Maxime Merlin Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 janvier 2024, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisés sous l’égide de la Fédération Française de Tennis et la Fédération internationale de tennis (ITF).

Le tournoi international masculin de tennis 15000 $ + H de Bagnoles de l’Orne a lieu pour sa 15 ° édition du 21 Janvier au 28 Janvier 2024 au complexe tennistique de Bagnoles de l’Orne.

Ce tournoi professionnel de tennis permet aux joueurs de faire leurs armes sur le circuit ATP (Association of Tennis Professionals) et de gagner leurs premiers points pour le classement mondial.

De nombreux joueurs de renom sont passés sur ce tournoi bagnolais, Lucas Van Asshe actuellement 64e mondial, vainqueur du tournoi en 2022, Grégoire Barrère 59e mondial vainqueur en 2018, Jules Marie 248e mondial vainqueur en 2020, Constant Lestienne 103e mondial.

Ce tournoi, sous l’égide de la Fédération Française de Tennis et la Fédération internationale de tennis (ITF), se déroule en 2 phases un tableau de qualification et un tableau final.

Durant la semaine, de nombreuses animations sont proposées à tous les jeunes des écoles de tennis du département, tournois, échanges de balles avec les joueurs professionnels, etc.

• L’entrée est gratuite tout au long de la semaine, possibilité de restauration sur place.

• Renseignement M. Gilles Poussin, directeur du tournoi 06 79 20 18 37 ou M. Jérôme Cosneau, président du tennis club Bagnolais au 06 13 33 08 51. Contact complexe tennistique 02 33 37 98 53..

Vendredi 2024-01-21 fin : 2024-01-28 . .

Complexe tennistique Maxime Merlin Rue Plassard

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized under the aegis of the French Tennis Federation and the International Tennis Federation (ITF).

The Bagnoles de l’Orne $15,000 + H international men’s tennis tournament will be held for its 15th edition from January 21 to January 28, 2024 at the Bagnoles de l’Orne tennis complex.

This professional tennis tournament gives players the chance to make their mark on the ATP circuit (Association of Tennis Professionals) and earn their first world ranking points.

Many renowned players have played in the Bagnoles tournament, including Lucas Van Asshe, currently ranked 64th in the world and winner of the tournament in 2022, Grégoire Barrère, ranked 59th in the world and winner in 2018, Jules Marie, ranked 248th in the world and winner in 2020, and Constant Lestienne, ranked 103rd in the world.

This tournament, under the aegis of the French Tennis Federation and the International Tennis Federation (ITF), takes place in 2 phases: a qualifying draw and a final draw.

During the week, a wide range of activities will be on offer for youngsters from tennis schools across the region, including tournaments and ball exchanges with professional players.

? Admission is free throughout the week, and catering is available on site.

? Information from Mr Gilles Poussin, tournament director 06 79 20 18 37 or Mr Jérôme Cosneau, president of the tennis club Bagnolais 06 13 33 08 51. Contact tennis complex 02 33 37 98 53.

Organizado bajo los auspicios de la Federación Francesa de Tenis y la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La 15ª edición del Torneo Internacional de Tenis Masculino de 15.000 $ + H de Bagnoles de l’Orne se celebrará del 21 de enero al 28 de enero de 2024 en el complejo de tenis de Bagnoles de l’Orne.

Este torneo de tenis profesional ofrece a los jugadores la oportunidad de dejar su huella en el circuito de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y ganar sus primeros puntos en la clasificación mundial.

Muchos jugadores de renombre han disputado este torneo en Bagnoles, entre ellos Lucas Van Asshe, actualmente clasificado en el puesto 64 del mundo y ganador del torneo en 2022, Grégoire Barrère, clasificado en el puesto 59 del mundo y ganador en 2018, Jules Marie, clasificado en el puesto 248 del mundo y ganador en 2020, y Constant Lestienne, clasificado en el puesto 103 del mundo.

Este torneo, bajo los auspicios de la Federación Francesa de Tenis y la Federación Internacional de Tenis (ITF), se desarrolla en 2 fases: un cuadro de clasificación y un cuadro final.

A lo largo de la semana, los jóvenes de las escuelas de tenis de todo el país podrán participar en numerosas actividades, como torneos e intercambios de pelotas con jugadores profesionales.

? La entrada es gratuita durante toda la semana, y hay servicio de restauración in situ.

? Información a Gilles Poussin, Director del Torneo, en el 06 79 20 18 37 o a Jérôme Cosneau, Presidente del Club de Tenis de Bagnolais, en el 06 13 33 08 51. Contactar con el complejo de tenis 02 33 37 98 53.

Organisiert unter der Schirmherrschaft des Französischen Tennisverbands (Fédération Française de Tennis) und des Internationalen Tennisverbands (ITF).

Das Bagnoles de l’Orne 15000 $ + H International Men’s Tennis Tournament findet vom 21. Januar bis zum 28. Januar 2024 im Tenniskomplex von Bagnoles de l’Orne statt.

Dieses professionelle Tennisturnier ermöglicht es den Spielern, sich auf der ATP-Tour (Association of Tennis Professionals) zu bewähren und erste Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.

Viele bekannte Spieler waren schon bei diesem Turnier in Bagnoles, Lucas Van Asshe, derzeit 64. der Weltrangliste, Sieger des Turniers im Jahr 2022, Gregoire Barrère 59. der Weltrangliste, Sieger im Jahr 2018, Jules Marie 248. der Weltrangliste, Sieger im Jahr 2020, Constant Lestienne 103. der Weltrangliste.

Das Turnier, das unter der Schirmherrschaft des französischen Tennisverbands und des internationalen Tennisverbands (ITF) steht, besteht aus zwei Phasen, einer Qualifikationstabelle und einer Finaltabelle.

Während der Woche werden für alle Jugendlichen der Tennisschulen des Departements zahlreiche Veranstaltungen angeboten, darunter Turniere und Ballwechsel mit Profispielern.

? Der Eintritt ist die ganze Woche über kostenlos, Verpflegung vor Ort möglich.

? Auskünfte erteilen Herr Gilles Poussin, Turnierdirektor 06 79 20 18 37 oder Herr Jérôme Cosneau, Präsident des Tennisclubs Bagnolais unter 06 13 33 08 51. Kontakt zum Tenniskomplex 02 33 37 98 53.

