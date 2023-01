La Senlis’Oise 2023 Complexe sportif Yves Carlier Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

La Senlis'Oise 2023 1 et 2 avril Complexe sportif Yves Carlier

enfants: 3€, 5 kms: 8€, 10 kms: 12€ et semi-marathon: 14€

Courses sur route, courses natures Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 Senlis

Samedi 01 avril

14H30 : course découverte de 800 m réservée aux Eveils Athlétiques (2014/2015)

15H20 : course de 1000 m (sans classement) réservée aux poussins (2012/2013) 16H 30 : course de 2024 m réservée aux benjamins (2010/2011)

16H50 : course de 2024 m réservée aux minimes (2008/2009) Pour chaque course : échauffement collectif / ateliers sportifs et ludiques / gouters / récompenses Dimanche 02 avril

9h30 : courses de 5 km et 10 km

10h15 : semi-marathon

Récompenses à tous les participants et un euro par participant est reversé à l’association APN

renseignements et informations sur le site de la course:

https://www.lasenlisoise.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00

