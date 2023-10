VIDE GRENIER Complexe sportif Villeneuve-en-Retz, 15 octobre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Le Twirling Club de Fresnay vous propose un vide grenier d’automne…

Vous souhaitez vider et trier vos armoires avant l’hiver? C’est le moment d’en profiter !.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Complexe sportif Fresnay-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Twirling Club de Fresnay invites you to an autumn garage sale…

Want to empty and sort out your wardrobes before winter? Now’s the time to take advantage!

El Fresnay Twirling Club organiza una venta de garaje de otoño…

¿Quieres vaciar y ordenar tus armarios antes del invierno? ¡Ahora es el momento de aprovecharlo!

Der Twirling Club von Fresnay bietet Ihnen einen herbstlichen Flohmarkt…

Sie möchten Ihre Schränke vor dem Winter ausräumen und sortieren? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um davon zu profitieren!

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire