Marché de Noël Complexe sportif Sarras, 1 décembre 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Marché de Noël avec producteur Locaux, concours de gâteaux et petite restauration sur place..

2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

Complexe sportif place général de goutel

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market with local producers, cake competition and snacks.

Mercado navideño con productores locales, concurso de pasteles y aperitivos in situ.

Weihnachtsmarkt mit lokalen Produzenten, Kuchenwettbewerb und kleinen Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche