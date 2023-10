45ème Salon des Métiers d’Art Complexe sportif Sarras, 27 octobre 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Le Salon accueillera une quarantaine d’artisans d’art professionnels, et offrira un large éventail de l’artisanat d’art : poterie, cuir, bijoux, miroirs, sacs,objets en métal, bois, peintures, jouets, vêtements, sculptures, couteaux, luminaires sculptés…

2023-10-27 14:00:00 fin : 2023-10-27 19:00:00. .

Complexe sportif

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



The show will host about forty professional craftsmen, and will offer a wide range of arts and crafts: pottery, leather, jewelry, mirrors, bags, metal objects, wood, paintings, toys, clothing, sculptures, knives, carved lights.

El salón acogerá a unos cuarenta artesanos profesionales, que ofrecerán una amplia gama de artes y oficios: cerámica, cuero, joyería, espejos, bolsos, objetos de metal, madera, pinturas, juguetes, ropa, esculturas, cuchillos, iluminación esculpida, etc.

Die Messe wird etwa 40 professionelle Kunsthandwerker beherbergen und ein breites Spektrum an Kunsthandwerk anbieten: Töpferwaren, Leder, Schmuck, Spiegel, Taschen,Metallobjekte, Holz, Gemälde, Spielzeug, Kleidung, Skulpturen, Messer, geschnitzte Leuchten…

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche